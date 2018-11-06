Burdur'daki Fetö/pdy Operasyonları

Burdur'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında 15 Temmuz 2016'dan bu yana yürütülen çalışmalarda 364 kişi hakkında işlem yapıldığı, bu kişilerden 151'inin tutuklandığı bildirildi.

Burdur Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünce kent merkezi ve diğer illerde yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar konusunda bilgi verildi.

Açıklamada, 190'ı ByLock kullanıcısı 364 şüpheli hakkında işlem yapıldığı, bu şüphelilerden 151'inin tutuklandığı aktarıldı.

Açıklamada, "26 Nisan 2018'den bu yana ilimiz merkezli olarak ardışık telefon aramalarıyla ilgili soruşturmalar kapsamında yapılan dört ayrı operasyonda içlerinde muvazzaf subay ve astsubay, görevinden uzaklaştırılmış askeri personel ve KHK ile kapatılan askeri okul öğrencileri olan toplam 36 şüpheli gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si tutuklanmış, 23'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 6 şüpheli ile ilgili işlemler ise devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Diğer illerde yürütülen soruşturmalarla ilgili yapılan çalışmalara ilişkin de bilgi aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde ikamet eden örgütün askeri yapılanmasına ilişkin toplam 18 şüpheli gözaltına alınarak ilgili illere teslim edilmiş, bu şüphelilerden 6'sı tutuklanmış, 10'u adli kontrol şartıyla, 2'si de ilgili savcılık tarafından serbest bırakılmıştır. Ayrıca İl Emniyet Müdürlüğümüz koordinesinde bugüne kadar yapılan çalışmalarda toplam 364 (190'ı ByLock kullanıcısı) kişi hakkında işlem yapılmış, bunlardan 151'i tutuklanmış, 122'si adli kontrol şartıyla, 73'ü ise alınan ifadeleri akabinde savcılık ve mahkemece serbest bırakılmıştır. 18 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir."

Açıklamada, kent genelinde FETÖ/PDY'ye yönelik mücadeleye bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca etkin ve kararlı bir şekilde yürütülmeye devam edileceği vurgulandı.