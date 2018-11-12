Burdur'daki Fetö/pdy Mütevelli Heyeti Çatı Davası

Burdur'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mütevelli heyeti çatı yapılanması"na yönelik haklarında dava açılan 7 sanığın 6'sına hapis cezası verildi.

Burdur Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu 7 sanık ve yakınları ile avukatları hazır bulundu.

Son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatlarını istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan Fedai Y, Halil Y. ve Nuri A'yı 10 yıl 7 ay 15'er gün, Süleyman A'yı 10 yıl, Mustafa İ'yi 8 yıl 16 ay 15 gün, Yalçın K'yi 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluklarının devamına hükmetti.

Sanık Memiş M'nin dosyası ise mazeretli olan avukatının duruşmaya katılamamasından dolayı ayrılarak tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Dava soruşturma kapsamında 18 sanıklı olarak açılmış, yargılama sürecinde bazı sanıkların dosyaları çatı davasından ayrılarak yargılamaya 7 tutuklu sanıkla devam edilmişti.