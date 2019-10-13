Burdur'daki camilerde mehmetçik için dua edildi

13.10.2019 11:55

Burdur merkez ve ilçelerindeki bütün camilerde sabah namazı sonrası Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi.

Vali Hasan Şıldak'ın davetiyle il genelindeki bütün camilerde sabah namazı sonrasında Barış Pınarı Harekatı'nda terör örgütü PKKYPG'ye karşı mücadele eden Mehmetçik için Fetih suresi okundu, dua edildi. Vali Hasan Şıldak da AK Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur, İl Müftüsü Enver Türkmen ve diğer protokol üyeleriyle Yeni Pazar Camii'nde sabah namazı kıldı. Namaz çıkış açıklama yapan Vali Şıldak, Ordumuzun Suriye'de barış ve ülkemizin güvenliği için gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na milli birlik ve beraberliğimizin Burdur'dan bir ifadesi olarak bütün vatandaşlarımız adına ordumuza dualarla destekte bulunduk. Fetih suresi okundu. Bizler de vatandaşlarımızla bir araya gelerek birlik içinde bu dayanışmayı gösterdik. Bütün Burdur halkı, en güçlü şekilde silahlı kuvvetlerimize, devletimize milli birliğimizin bir ifadesi olarak bu duygularla gücünü, desteğini ortaya koymuş oldu. Bu programa iştirak eden bütün vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun dedi.

AK Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur da, Tüm hemşehrilerimiz adına ordumuzun muzaffer ve muvaffak olması için dua ettik, onlara adeta bir güç gönderdik. Hem terör koridorunu yarmak, hem güvenli bölge oluşturmak adına Cumhurbaşkanımız sürekli bunu ifade ediyor; 'Artık kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz' diyor. Şu anda bu harekatla gerçekleştirilmek istenen budur. Biz orada barışın tekrardan tesis edilmesi ve terör unsurlarının yok edilmesi için bu harekatı yapıyoruz. Sonucu inşallah hayırlı olacaktır. Milletimiz de bugün olduğu gibi dualarıyla destek oluyor. Hem Burdur'umuza, hem milletimize teşekkür ediyorum. İnşallah ordumuz zaferle ve galibiyetle dönecektir diye konuştu.

Kaynak: DHA