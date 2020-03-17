Burdur'da zirai don
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Burdur'da zirai don - Haber
Karamanlı, Burdur, Güncel

Burdur'da zirai don

Burdur'un Karamanlı ilçesinde dün etkili olan kar yağışı sonrası tarım alanlarında zirai don yaşandı.

17.03.2020 17:18 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:18
Burdur'da zirai don

Burdur'un Karamanlı ilçesinde dün etkili olan kar yağışı sonrası tarım alanlarında zirai don yaşandı.

Karamanlı Ziraat Odası Başkanı Hasan Güz, AA muhabirine, bölgede görülen don olayının çiftçileri bir yandan üzerken diğer yandan sevindirdiğini söyledi.

Zirai don olayının bölgede çiçek açan meyve ağaçlarına zarar verdiğini vurgulayan Güz, "Badem, kiraz, şeftali ve erik ağaçlarına yani çiçek açan ağaçların yüzde doksanına don vurdu." dedi.

Güz, meyve ağaçlarına don vurduğu için bazı çiftçilerin zararda olduğuna işaret ederek şöyle konuştu:

"Birçok çiftçimiz, araziye ekim de yapıyor. Don, arazideki haşerelere ve bu yıl normalden fazla olan farelere karşı birebir. Zirai don tarladaki fare ve haşerelerin doğal ölümüne neden olduğu için ürünlere zarar vermelerini engelleyecek. Yani don, çiftçiyi bir taraftan sevindirdi, bir taraftan da üzdü. Çiftçilerimizden bazıları buğday, arpa ve yulaf ekimini de yaptı. Bazı çiftçilerimiz de şeker pancarı ve yonca ekti. Ekinler topraktan çıkmadığı sürece soğuk ve don hiçbir şekilde etkilemez." diye konuştu.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Karantinadakiler 'Ahır gibi' demesin diye öğrenciler dolaba not bıraktı Haber
Karantinadakiler "Ahır gibi" demesin diye öğrenciler dolaba not bıraktı
Belediye başkanından koronavirüs çağrısı: Kesinlikle buraya gelmeyin Haber
Belediye başkanından koronavirüs çağrısı: Kesinlikle buraya gelmeyin
Dalga geçtiği salgın başına geldi! Fenomen gelin koronavirüse yakalandı Haber
Dalga geçtiği salgın başına geldi! Fenomen gelin koronavirüse yakalandı
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Haber
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Bir ülkeden tarihi karar! Korona nedeniyle paraları karantinaya alıyor Haber
Bir ülkeden tarihi karar! Korona nedeniyle paraları karantinaya alıyor
Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin koronavirüs paylaşımı şaşırttı Haber
Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin koronavirüs paylaşımı şaşırttı
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi
Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi
Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor
Son Dakika: Benzine 25 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Benzine 25 kuruş indirim geldi
Koronavirüs, erkeklerde kadınlara oranla daha fazla ölüme neden oluyor!
Koronavirüs, erkeklerde kadınlara oranla daha fazla ölüme neden oluyor!
Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Koronavirüsün hızla yayıldığı İtalya'da sağlık sistemi çöktü!
Koronavirüsün hızla yayıldığı İtalya'da sağlık sistemi çöktü!
Meslek liseleri koronavirüs sonrası dezenfektanın ardından maske üretimine de başlayacak
Meslek liseleri koronavirüs sonrası dezenfektanın ardından maske üretimine de başlayacak
Yetkililerin 'Evden çıkmayın' uyarısı yaptığı bugünlerde, Murat Boz'un sosyal medyada yaptığı çağrı tepki çekti
Yetkililerin "Evden çıkmayın" uyarısı yaptığı bugünlerde, Murat Boz'un sosyal medyada yaptığı çağrı tepki çekti
Koronavirüs nedeniyle Lübnan'da olağanüstü hal ilan edildi
Koronavirüs nedeniyle Lübnan'da olağanüstü hal ilan edildi
Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi
Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi
UEFA, koronavirüs salgını sonrası ülke liglerindeki liderleri şampiyon ilan etmeyi planlıyor
UEFA, koronavirüs salgını sonrası ülke liglerindeki liderleri şampiyon ilan etmeyi planlıyor
Son dakika: İran ve İspanya'da koronavirüsün sebep olduğu ölümler korkunç boyutlara ulaştı
Son dakika: İran ve İspanya'da koronavirüsün sebep olduğu ölümler korkunç boyutlara ulaştı
Son Dakika: Koronavirüs için toplanan Merkez Bankası, 100 baz puan faiz indirimine gitti
Son Dakika: Koronavirüs için toplanan Merkez Bankası, 100 baz puan faiz indirimine gitti
Yusuf Yazıcı'dan koronavirüs mesajı: Mümkün olduğunca evlerimizden dışarı çıkmayalım
Yusuf Yazıcı'dan koronavirüs mesajı: Mümkün olduğunca evlerimizden dışarı çıkmayalım
ABD Savunma Bakanı Esper ve yardımcısı koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı
ABD Savunma Bakanı Esper ve yardımcısı koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü koronavirüsle ilgili eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü koronavirüsle ilgili eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek
Süper Lig'in 26. haftasında sadece 14 gol atıldı
Süper Lig'in 26. haftasında sadece 14 gol atıldı
Son dakika: Trump: Koronavirüs salgını temmuz ya da ağustos ayında sona erebilir
Son dakika: Trump: Koronavirüs salgını temmuz ya da ağustos ayında sona erebilir
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 158'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 158'e yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Engin Özkoç Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Mehmet Akif Ersoy
Magazin Hülya Avşar Demet Akalın Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Tamer Tuna Ersun Yanal Metin Oktay Mehmet Kasapoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Ateş Mart Wuhan Ankara
Şu an buradasınız: Burdur'da zirai don - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2020 17:24:57. #1.15#