Burdur'da zincirleme kaza: 5 yaralı
BURDUR'da bir TIR ve üç otomobilin karıştığı kazada, 5 kişi hafif yaralandı.
BURDUR'da bir TIR ve üç otomobilin karıştığı kazada, 5 kişi hafif yaralandı.
Burdur- Ankara Karayolu Depremevleri Kavşağı'nda sabah saatlerinde yoğun sis nedeniyle meydana gelen kazada, Antalya'dan Ankara istikametine giden Durhan Aktepe'nin kullandığı 06 BP 6632 plakalı hafif ticari araç, kırmızı ışıkta bekleyen Okan Özen yönetimindeki 15 SF 577 Plakalı TIR'a yoğun arkadan çarptı. Kaza yapan araçları farkeden Volkan Aksöz yönetimindeki 06 PFN 59 plakalı araç yavaşlayınca arkasından gelen Selim Işık yönetimindeki 06 BFT 392 plakalı otomobil kayganlaşan yolda duramayarak çarptı.
Kazada sürücü Durhan Aktepe ile eşi Emlik Aktepe, Selim Işık, Özge Türkü Aksöz ve Elif Aksöz yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı