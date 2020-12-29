Burdur'da zincirleme kaza; 3 tır ve 3 araç birbirine girdi

Burdur'da bir tırın makas atması sonucu zincirleme kaza meydana geldi.

Burdur Tefenni - Çavdır arasında bulunan Burdur-Fethiye karayolunda seyir halindeki bir tır zincirleme kazaya neden oldu. Tırın makas atması sonucu meydana geldiği iddia edilen kazada yaralılar olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen ambulans ve sağlık ekipleri yaralıları ambulans ile çevredeki hastanelere kaldırdı. 3 araç ve 3 tırın karıştığı kazada, tırlar kazanın şiddetiyle yol kenarında bulunan araziye devrildi.

Jandarma ekiplerinin kazanın meydana geldiği yerde trafiği kontrol altına almaya çalıştığı bildirildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı