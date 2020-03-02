Burdur'da yüksek ateşli bir hasta gözetim altına alındı
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Burdur'da yüksek ateşli bir hasta gözetim altına alındı

Burdur Valiliği yüksek ateş şikayetiyle sağlık merkezine başvuran 18 yaşında bir vatandaşın tedbir amaçlı gözetim altına alındığını açıkladı.

02.03.2020 15:41 | Son Güncelleme: 02.03.2020 15:41
Burdur'da yüksek ateşli bir hasta gözetim altına alındı

Valiliği yüksek ateş şikayetiyle sağlık merkezine başvuran 18 yaşında bir vatandaşın tedbir amaçlı gözetim altına alındığını açıkladı.


Burdur Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Yüksek ateş şikayetiyle başvurduğu Aile Hekimliğinde muayene olduktan sonra, bugün Acil Servisine gelen 18 yaşındaki erkek hasta, tedbir amaçlı olarak enfeksiyon servisi izole odada gözetim altına alınmıştır. Ateşi 36,5 dereceye düşen ve koronavirüs belirtileri göstermeyen hasta, numune sonuçları gelene kadar tedbiren gözetim altında tutulacaktır" denildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

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