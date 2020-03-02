Burdur'da yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran kişi gözetim altına alındı

02.03.2020 16:20 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:20

Burdur'da yurt dışından gelen ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran bir kişinin, tedbir amaçlı gözetim altına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 18 yaşındaki erkek hasta, yüksek ateş şikayetiyle aile hekimliğine başvurdu.

Burdur Devlet Hastanesi Acil Servisine yönlendirilen hasta, tedbir amaçlı enfeksiyon servisi izole odada gözetim altına alındı.

Ateşi 36 buçuk dereceye düşen ve koronavirüs belirtileri göstermeyen hasta, numune sonuçları gelene kadar gözetim altında tutulacak.

Kaynak: AA