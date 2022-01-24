Burdur'da yük ve yolcu taşıyan araç sürücülerinin dinlenme sürelerini denetledi - Haberler
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Burdur'da yük ve yolcu taşıyan araç sürücülerinin dinlenme sürelerini denetledi

Burdur'da yük ve yolcu taşıyan araç sürücülerinin dinlenme sürelerini denetledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Burdur İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücülerinin çalışma ve dinlenme sürelerine yönelik denetim yaptı.

BURDUR (İHA) - Burdur İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücülerinin çalışma ve dinlenme sürelerine yönelik denetim yaptı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kent genelinde yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücülerinin çalışma ve dinlenme sürelerine yönelik denetimler yaptı. 7 jandarma trafik timi tarafından yapılan denetimlerde 822 araç kontrol edildi. Kural ihlali yaptığı tespit edilen 4 araç sürücüsüne 5 bin 416 TL ceza işlemi uygulandı. 3 araç ise trafikten men edildi. - BURDUR

Burdur'da yük ve yolcu taşıyan araç sürücülerinin dinlenme sürelerini denetledi

Burdur'da yük ve yolcu taşıyan araç sürücülerinin dinlenme sürelerini denetledi

Burdur'da yük ve yolcu taşıyan araç sürücülerinin dinlenme sürelerini denetledi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Jandarma, Tragger, Burdur, 3. Sayfa, Haber

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