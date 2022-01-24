Burdur'da yük ve yolcu taşıyan araç sürücülerinin dinlenme sürelerini denetledi

Burdur İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücülerinin çalışma ve dinlenme sürelerine yönelik denetim yaptı.

BURDUR (İHA) - Burdur İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücülerinin çalışma ve dinlenme sürelerine yönelik denetim yaptı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kent genelinde yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücülerinin çalışma ve dinlenme sürelerine yönelik denetimler yaptı. 7 jandarma trafik timi tarafından yapılan denetimlerde 822 araç kontrol edildi. Kural ihlali yaptığı tespit edilen 4 araç sürücüsüne 5 bin 416 TL ceza işlemi uygulandı. 3 araç ise trafikten men edildi. - BURDUR