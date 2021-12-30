Burdur'da yolcu ve yük taşıyan araçlar denetlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Burdur'da yolcu ve yük taşıyan araçlar denetlendi

Burdur'da yolcu ve yük taşıyan araçlar denetlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Burdur'da yolcu otobüsleri ve yük taşıyan araçlara yönelik denetimler yapıldı.

BURDUR (İHA) - Burdur'da yolcu otobüsleri ve yük taşıyan araçlara yönelik denetimler yapıldı. Denetimler kapsamında 9 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanırken 6 araç trafikten men edildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs ve yük taşıyan araçlara yönelik denetimlerde bulundu. Yapılan denetimlerde 197 araç ve sürücü kontrol edildi. Muayenesiz araç kullanmak, takograf kullanmamak gibi nedenlerden toplam 9 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. 6 araç ise trafikten men edildi. - BURDUR

Burdur'da yolcu ve yük taşıyan araçlar denetlendi

Burdur'da yolcu ve yük taşıyan araçlar denetlendi

Burdur'da yolcu ve yük taşıyan araçlar denetlendi

Alkollü sürücü polisin önünde diz çöküp yalvardı: Ehliyetimi alacağına öldür daha iyi

Alkollü sürücü polisin önünde diz çöküp yalvardı: Ehliyetimi alacağına öldür daha iyi

 Sakarya TEM Otoyolunda kaza, çok sayıda yaralı var

Sakarya TEM Otoyolunda kaza, çok sayıda yaralı var

 Disko topuna dönen lüks aracıyla polisten kaçamadı! Trafikteki o anlar ise kameralara yansıdı

Disko topuna dönen lüks aracıyla polisten kaçamadı! Trafikteki o anlar ise kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title