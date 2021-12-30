Burdur'da yolcu ve yük taşıyan araçlar denetlendi

BURDUR (İHA) - Burdur'da yolcu otobüsleri ve yük taşıyan araçlara yönelik denetimler yapıldı. Denetimler kapsamında 9 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanırken 6 araç trafikten men edildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs ve yük taşıyan araçlara yönelik denetimlerde bulundu. Yapılan denetimlerde 197 araç ve sürücü kontrol edildi. Muayenesiz araç kullanmak, takograf kullanmamak gibi nedenlerden toplam 9 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. 6 araç ise trafikten men edildi. - BURDUR