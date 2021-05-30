Burdur'da yol kenarında duraklayan otomobile başka otomobil çarptı: 6 yaralı

Burdur'da yol kenarında duraklayan otomobile başka bir otomobilin çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Burdur'da yol kenarında duraklayan otomobile başka bir otomobilin çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Necati Erturan (25) idaresindeki 09 SA 112 plakalı otomobil, Burdur-Isparta kara yolu Askeriye köyü yakınında aynı yöndeki yol kenarında duraklayan yabancı uyruklu Faris Ma Hasan yönetimindeki 07 EIL 58 plakalı otomobile çarptı.

Kazada sürücüler ile otomobillerdeki Serpil (32) ve Barış (34) Kanunlu ve yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza öncesi yabancı uyruklu üç kişinin otomobili yol kenarında durdurarak kendi aralarında tartıştığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok