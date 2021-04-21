BURDUR'DA YILKI ATLARI DRONE İLE GÖRÜNTÜLEDİ

Burdur'da yaşadığı bilinen ama bugüne kadar pek görüntülenemeyen yılkı atları drone kamerası ile havadan görüntülendi.

Burdur'da yaşadığı bilinen ama bugüne kadar pek görüntülenemeyen yılkı atları drone kamerası ile havadan görüntülendi.

Burdur merkez Aziziye ve Bucak Kestel yaylalarında doğaya bırakılan ve özgürce yaşayan yılkı atları geziye çıkan bir vatandaşın drone kamerasına yakalandı. Görüntülerde yavruları ile dolaşan atlar daha sonra başka bir at sürüsü ile bir araya geldi. Sürüdeki atların şahlanışları, birbirleriyle oynayışı anbean drone kamerası tarafından görüntülendi. Dağlara doğru tırmanan yılkı atları bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı