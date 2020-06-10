Burdur'da yıldırım isabet eden 13 koyun telef oldu
Burdur'un Karamanlı ilçesinde, otlatıldıkları alana yıldırım isabet eden 13 koyun telef oldu.
10.06.2020 11:21 | Son Güncelleme: 10.06.2020 12:22
Burdur'un Karamanlı ilçesinde, otlatıldıkları alana yıldırım isabet eden 13 koyun telef oldu.
Manca köyünde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Mehmet Ali Ermumcu (61), koyunlarını otlatmak için Ferizli mevkisine gitti.
Bir süre sonra bölgede gök gürültülü sağanak başladı. Hayvanların bulunduğu yere yıldırım düşmesi sonucu 13 koyun telef oldu.
Koyunlar, yapılan incelemenin ardından gömüldü.
Kaynak: AA