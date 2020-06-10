Burdur'da yıldırım isabet eden 13 koyun telef oldu Burdur'un Karamanlı ilçesinde, otlatıldıkları alana yıldırım isabet eden 13 koyun telef oldu.

Burdur'un Karamanlı ilçesinde, otlatıldıkları alana yıldırım isabet eden 13 koyun telef oldu. Manca köyünde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Mehmet Ali Ermumcu (61), koyunlarını otlatmak için Ferizli mevkisine gitti. Bir süre sonra bölgede gök gürültülü sağanak başladı. Hayvanların bulunduğu yere yıldırım düşmesi sonucu 13 koyun telef oldu. Koyunlar, yapılan incelemenin ardından gömüldü. Kaynak: AA