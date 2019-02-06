Burdur'da 'Yaya Öncelikli Trafik' Projesi Uygulandı

BURDUR'da 'Yaya Öncelikli Trafik' projesi kapsamında sürücülere broşür dağıtılarak, uygulama yapıldı.

Burdur'da 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla 'Yaya Öncelikli Trafik' projesi kapsamında bir dizi etkinlik düzenlendi. Bu kapsamda Armağan İlci Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki geçitlerde sürücülere Vali Hasan Şıldak ve protokol üyeleri tarafından uyarıcı broşür dağıtıldı.

Vali Hasan Şıldak, projenin amacının ülkede yaya güvenliğinin önemini anlatmak, farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi. Vali Şıldak, Dünya Sağlık Örgütü'nün 2015 yılı yol güvenliği küresel durum raporuna göre her yıl dünya ölçeğinde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Şıldak, "Bu rapora göre trafik kazası kaynaklı ölümlerin yüzde 49'unu trafik sisteminin en savunmasız bölümü olan yayaların oluşturduğu tespit edilmiştir. Bahse konu rapor trafik kazalarında yayaların risk unsurunun ne kadar yüksek olduğunu ortaya koymaktadır" dedi.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 74'üncü maddesinde yapılan değişiklikle "Sürücüler görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarıyla yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadır" hükmünün yasa maddesine eklendiğini hatırlatan Vali Şıldak, "Bu çok önemli bir düzenleme. Trafik kazalarında her yıl yaya olarak yürüyen yaklaşık 1700 vatandaşımızı kaybediyoruz. Bizzat İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun talimatıyla 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla 2019 yılı yaya öncelikli trafik yılı olarak ilan edilmiş ve ülke genelinde farkındalık faaliyeti planlandı" diye konuştu.

Kaynak: DHA