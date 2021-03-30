Burdur'da yaya geçidine kırmızı çizgi

Burdur'da yaya geçidine kırmızı çizgiBurdur'da İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı 'Yaya Önceliğimiz Kırmızı Çizgimizdir, Trafikte Yaya Önceliği' kampanyası kapsamında program düzenlendi.

Burdur'da yaya geçidine kırmızı çizgi

Burdur'da İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı 'Yaya Önceliğimiz Kırmızı Çizgimizdir, Trafikte Yaya Önceliği' kampanyası kapsamında program düzenlendi.

Burdur'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Vali Ali Arslantaş ile diğer protokol üyeleri katıldı. Törende konuşan Vali Arslantaş, "2019 yılı, Bakanlığımız tarafından 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' mottosuyla yayaların geçiş üstünlüğü konusunda farkındalık oluşturan bir yıldı. Rakamlara baktığımızda da bunun çok olumlu sonuç verdiğini görüyoruz. 2020 yılında bir önceki yıla göre yayaların karıştığı kazalarda yüzde 50 civarında bir azalma görüyoruz. 2019 yılında ilimizde 106 yayanın karıştığı kaza varken, bu rakam 2020 yılında 52 olmuş. Bu yılın ilk üç ayına baktığımızda bu rakamın da yüzde 50'ye yakın azalacağını, yaya önceliği konusunda toplumsal bilincin arttığını görüyoruz" dedi.

Vali Arslantaş'ın konuşmasının ardından protokol üyeleri Cumhuriyet Meydanı'ndaki yaya geçidine kırmızı çizgi çekti. Vali Arslantaş ve protokol üyeleri daha sonra Cumhuriyet Meydanı'ndan Şehit Hasan Diker Caddesi'nde kadar yürüyerek vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıttı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı