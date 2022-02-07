Burdur'da "Yaşlı Dostu Hastane Projesi" iyi uygulama örneği seçildi - Haberler
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Burdur'da "Yaşlı Dostu Hastane Projesi" iyi uygulama örneği seçildi

AA, Bilal Altıok - Güncel
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Burdur'da

Burdur Sağlık Müdürlüğünün il genelindeki tüm hastanelerde hayata geçirdiği "Yaşlı Dostu Hastane Projesi"nin Sağlık Bakanlığınca iyi uygulama örneği seçildiği bildirildi.

BURDUR (AA) - Burdur Sağlık Müdürlüğünün il genelindeki tüm hastanelerde hayata geçirdiği "Yaşlı Dostu Hastane Projesi"nin Sağlık Bakanlığınca iyi uygulama örneği seçildiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünce iyi uygulama örneklerinin yayımlandığı belirtildi.

Burdur'da hayata geçirilen "Yaşlı Dostu Hastane" uygulamasının da Sağlık Bakanlığının internet sitesinde iyi uygulama örneği olarak yayımlandığı kaydedildi.

AA / Bilal Altıok - Güncel

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