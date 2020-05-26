Burdur'da yaşlı adam tartıştığı komşusunu av tüfeğiyle yaraladı Burdur'un Bucak ilçesinde bir kişi, tartıştığı komşusunu av tüfeğiyle yaraladı.

Burdur'un Bucak ilçesinde bir kişi, tartıştığı komşusunu av tüfeğiyle yaraladı.

Çukur Mahallesi'nde yaşayan ve aralarında husumet olduğu öğrenilen Süleyman O. (80) ile komşusu İbrahim U. (63) sabah saatlerinde tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Süleyman O. evinde bulunan av tüfeğini alarak balkondan komşusu İbrahim U'ya ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, bacağına ve göğsüne isabet eden saçmalarla yaralandığı tespit edilen İbrahim U, Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Komşusunu vuran 80 yaşındaki Süleyman O. ise güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Hastanede tedavisi süren İbrahim U'nun, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA