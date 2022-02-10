BURDUR'DA YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU HİZMETE GİRDİ

BURDUR (DHA) - BURDUR'da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan yarı olimpik yüzme havuzu hizmete girdi.

2019 yılında geçici kabulü yapılan yüzme havuzunun kesin kabulü işlemi sırasında tespit edilen eksiklikler nedeniyle 2021 yılı Temmuz ayında yeniden bakım, onarım ihalesi gerçekleştirildi. Tamamlanan, yarı olimpik yüzme havuzu tamamlanarak hizmete hazır hale geldi. AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık ve Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Okan'la yapımı tamamlanan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nu gezerek Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya'dan bilgi aldı.

Özçelik, Burdur'daki çocuklara, gençlere modern bir tesis kazandırıldiğini söyledi. AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi ise 2019 yılı mart ayında geçici kabulü yapılan havuz inşaatımızda maalesef kesin kabul esnasında kalan eksikleri müteahhit yapmadı. Bunun üzerine bakanlığımız il müdürlüğüne eksikliklerin, arızaların giderilmesi yetkisini verdi ve tamamlandı. Yapılan bütün masraflardan devletimize bir zarar gelmeyecek. Bütün harcamalar müteahhidin namı hesabına yapıldı. Şehrimiz havuzuna kavuştu diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya da havuzun, pazartesi günleri genel bakım yapıldığı için kapalı olduğunu diğer günler de sabah 09.00'dan akşam 21.00'a kadar hizmette olduğunu söyledi.