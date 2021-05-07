Burdur'da yaralı bulunan leyleği jandarma kurtardı
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Burdur'da yaralı bulunan leyleği jandarma kurtardı

Burdur'da yaralı bulunan leyleği jandarma kurtardı
Anadolu Ajansı / Bilal Altıok - Haberler | Güncel

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı bulunan leylek, tedaviye alındı.

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı bulunan leylek, tedaviye alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekiplerince yapılan devriyede Çeltikçi ilçesi Kuzköy'de sol ayağı kırık bir leylek bulundu.

Koruma altına alınarak ilk müdahalesi yapılan leylek, tedavisi yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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