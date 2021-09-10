Burdur'da yaralı baykuşu jandarma kurtardı - Haberler
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Burdur'da yaralı baykuşu jandarma kurtardı

AA / Bilal Altıok - Haberler | Güncel
Burdur'da yaralı baykuşu jandarma kurtardı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı bulunan baykuş, tedaviye alındı.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı bulunan baykuş, tedaviye alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Gölhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan devriyede Kibyra Antik Kenti etrafındaki ormanlık alanda sol kanadı kırık bir baykuş bulundu.

Koruma altına alınarak ilk müdahalesi yapılan baykuş, tedavisi yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur Şube Müdürlüğü Gölhisar Şefliğine teslim edildi.

Burdur'da yaralı baykuşu jandarma kurtardı

Burdur'da yaralı baykuşu jandarma kurtardı

AA / Bilal Altıok - Son Dakika Haberleri
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