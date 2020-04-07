Burdur'da yaralama ve mala zarar verme olayına karışan 16 kişiye "sosyal mesafe" cezası Burdur'da yaralama ve mala zarar verme olaylarına karışan 16 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 50 bin 400 lira idari para cezası verildi.

Burdur'da yaralama ve mala zarar verme olaylarına karışan 16 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 50 bin 400 lira idari para cezası verildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit-hakaret"e karışan 16 kişi hakkında işlem başlatıldı. İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan "Sosyal mesafenin korunması" kararına aykırı davranan şüphelilere, toplam 50 bin 400 lira da idari para cezası uygulandı. Kaynak: AA