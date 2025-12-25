2 bin balya saman zarar gördü
Burdur'un İlyas köyünde bir samanlıkta çıkan yangında yaklaşık 2 bin balya saman zarar gördü. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesiyle söndürüldü.
Burdur merkeze bağlı İlyas köyünde Dilaver Felek'e ait betonarme evin alt katındaki samanlıkta dün saat 21.00 sıralarında bilinmeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun süreli müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 2 bin balya saman zarar gördü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel