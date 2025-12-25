Haberler

2 bin balya saman zarar gördü

Güncelleme:
Burdur'un İlyas köyünde bir samanlıkta çıkan yangında yaklaşık 2 bin balya saman zarar gördü. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesiyle söndürüldü.

BURDUR'da çıkan yangında 2 bin balya saman zarar gördü.

Burdur merkeze bağlı İlyas köyünde Dilaver Felek'e ait betonarme evin alt katındaki samanlıkta dün saat 21.00 sıralarında bilinmeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun süreli müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 2 bin balya saman zarar gördü.

