Burdur'da yanan evdeki felçli adamı torunu kurtardı Kemer ilçesinde yangın çıkan evde mahsur kalan felçli adamı torunu kurtardı.

Kemer ilçesinde yangın çıkan evde mahsur kalan felçli adamı torunu kurtardı.

Saray Mahallesi'nde Hacı Osman Uçar'a ait evin bitişiğindeki samanlıkta yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın ev ve ahıra da sıçradı. Ev sakinlerinin dışarı çıkmasının ardından, 72 yaşındaki felçli dedesinin odasında olduğunu fark eden Müslüm Mete (30), tekrar alevlerin içine girdi.

Kucağına aldığı dedesi Osman Uçar'ı dışarı çıkarmayı başaran Müslüm Mete hafif yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği dede ve torununun durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiyenin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla söndürülen yangında, samanlık kullanılmaz hale gelirken, ev ve ahırda ise hasar oluştu.

Dedesini alevlerin içinden çıkaran Müslüm Mete, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alevlerin samanlıktan eve yönelmesi üzerine bir anda aklına içerideki felçli dedesinin geldiğini ifade etti.

İtfaiye ekiplerini beklemeden içeri girdiğini aktaran Mete, "Allah bir güç, kuvvet verdi dedemi kucaklayıp dışarı çıkardım. Yangın eve iyice sıçramasın diye demir kapıyı kapatmaya çalışırken ellerim yandı. Traktörü ve ahırdaki hayvanları da dışarıya çıkardım. Ekipler geldi, yangını söndürdük. Allah beterinden saklasın." diye konuştu.

Kaynak: AA