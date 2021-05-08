BURDUR'DA YAMAÇ PARAŞÜTÜ SPORUNA İLGİ ARTIYOR

Burdur'da 10 yıl önce Hava Sporları Federasyonu İl Temsilcisi merhum Bahri Kılıçaslan tarafından başlatılan yamaç paraşütü sporuna ilgi her geçen gün artıyor.

Burdur'da 10 yıl önce Hava Sporları Federasyonu İl Temsilcisi merhum Bahri Kılıçaslan tarafından başlatılan yamaç paraşütü sporuna ilgi her geçen gün artıyor.

Kent genelinde 100'ün üzerinde lisanslı yamaç paraşütü sporcusu bulunurken, Bahri Kılıçaslan'ın ardından federasyonun il temsilciliğini yürüten kardeşi Fatih Kılıçaslan, "Şu anda yaklaşık 100'e yakın sporcumuz var. Bunlardan 40-50'si aktif olarak uçan pilotumuz var. Amacımız gençlerimizin bu spora ilgi göstermesini sağlamak" dedi.

Burdur'da geçen günlerde vefat eden Hava Sporları Federasyonu İl Temsilcisi Bahri Kılıçaslan'ın 10 yıl önce başlattığı yamaç paraşütü sporunda lisanslı sporcu sayısı 100'ü geçti. Bu sporculardan 50'si aktif olarak kentte yamaç paraşütü sporu yapıyor. Bahri Kılıçaslan'ın ardından kentte yamaç paraşütü sporunun gelişmesi için çalışmaları kardeşi Fatih Kılıçaslan yürütüyor.

Yamaç Paraşütü Burdur Spor Kulübü Başkanı ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu İl Temsilcisi Fatih Kılıçaslan, "10 yıl önce rahmetli Bahri Kılıçaslan'la bu spora başladık. Şu ana kadar Burdur'da kulüp olarak 10 kurs açıldı. Her kursa yaklaşık 10- 12 kişi katılıyor. Özellikle gençlerimiz bu spora ilgi gösteriyor. Kurslarda bir hafta teorik yer eğitimi sonunda alçak tepelerden uçuş gerçekleştiriyoruz. Daha sonra yüksek irtifalardan uçuş gerçekleştiriyoruz. Şu anda yaklaşık 100'e yakın sporcumuz var. Bunlardan 40-50'si aktif olarak uçan pilotumuz var. Amacımız gençlerimizin bu spora ilgi göstermesini sağlamak" dedi.

Burdur'daki Avşar Tepe'nin yamaç paraşütü için en uygun yerlerden birisi olduğunu kaydeden Kılıçaslan, "Yer seviyesinden yaklaşık 400 metre yükseklikte ve yaklaşık 1 kilometre 'yelken bandı' dediğimiz rüzgarın etkisiyle havada kalabileceğimiz bir yer" diye konuştu.

Fatih Kılıçaslan, Türkiye Hava Sporları Federasyonu Hedef Şampiyonası'nın dördüncü ayağının eylül ayında Burdur'da gerçekleşeceğini de hatırlattı.

'DİĞER YAPTIĞIM SPORLARDAN ÇOK DAHA ZEVKLİ'

Yamaç paraşütü sporuna yaklaşık 1,5 ay önce başladığını söyleyen Aydın Yusufoğlu (30), "İlk zamanlar tedirgin oluyordum ama hocalarımızın yönlendirmeleriyle kendime özgüvenimi kazandım. Bir haftalık yer eğitimi aldım daha sonra küçük tepelerden atlayışlar gerçekleştirdim. Önceden dağcılık, oryantiring, koşu sporu yaptım. Ancak Yamaç Paraşütü Burdur Kulübü'ne dahil olduktan sonra bu sporun diğer yaptığım sporlardan çok daha zevkli ve verimli olduğunu gördüm. Toplamda 10 sorti gerçekleştirdim. Çok heyecanlı ve çok güzel bir spor" dedi.

'GAYET GÜZEL BİR SPOR'

Serkan Subatay (33) da "Yaklaşık 2,5-3 ay önce yamaç paraşütü sporuna başladım. Bir haftalık yer eğitimi aldım. Alçak tepe uçuşlarından sonra hocalarımızın 'uçuşa hazırsın' demesinden sonra 1250 rakımlı Avşar Tepe'den uçuşlar gerçekleştiriyoruz. Gayet güzel bir spor, bu sporu tüm arkadaşlarımıza tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı