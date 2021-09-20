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Burdur'da Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması

Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan - Haberler | Spor
Burdur'da Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması

Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Yamaç Paraşütü Hedef Yarışmasının dördüncü etabı Burdur'da düzenlendi.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Yamaç Paraşütü Hedef Yarışmasının dördüncü etabı Burdur'da düzenlendi. Yarışmada bu yıl ocak ayında vefat eden, Burdur'da yamaç paraşütü sporunu başlatan Bahri Kılıçaslan da unutulmadı.

Avşar Tepe'den atlayan paraşütçüler Burdur Gölü Halk Plajında belirlenen alana inmeye çalıştı. 3 gün süren ve 16 ilden 6'sı kadın 50 sporcunun katıldığı Türkiye Yamaç Paraşütü Burdur Hedef Şampiyonası 4'üncü etap müsabakaları sonunda dereceye giren sporcular kadınlarda 1. Özlem Bağ, 2. Kübra Cengiz, 3. Aleyna Özel, erkeklerde 1. Kerem Dinçer, 2. Mustafa Üri, 3. Kemal Kumral, Kulüplerde 1. Adana Yamaç Paraşütü ve Doğa Sporları Kulübü, 2. İnegöl Belediyesi Spor Kulübü Derneği, 3. Gökyüzü Hava Sporları Kulübü Derneği oldu.Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası'nın beşinci ve son etap ekim ayı içerisinde Adana'da düzenlenecek ve beş etap sonunda dereceye girenler Yamaç Paraşütü Milli Takımını oluşturacak. Dereceye giren sporculara ödülleri Vali Ali Arslantaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu İl Temsilcisi Fatih Kılıçaslan tarafından verildi. Ödül töreninde konuşan Fatih Kılıçaslan, "Burdur'da yamaç paraşütüne birlikte başladığımız ve bu sporun Burdur'da gelişimine büyük katkı sağlayan rahmetli Bahri Kılıçaslan'ı da rahmetle anıyorum. Burdur'da yamaç paraşütü yapılıyorsa rahmetli Bahri Kılıçaslan'ın çok büyük emeği vardır. 2010 yılında bu spora birlikte başladık ve şu anda 100'ün üzerinde yamaç paraşütçüsü var. Katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Burdur'da Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması

Burdur'da Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması

Burdur'da Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması

Burdur'da Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması

Burdur'da Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması

Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan - Spor Haberleri
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