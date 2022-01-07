Burdur'da yaban hayvanları için karla kaplı dağlara yem bırakıldı
Burdur'un Yeşilova ilçesinde etkili olan kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.
BURDUR (AA) - Burdur'un Yeşilova ilçesinde etkili olan kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.
Doğa Koruma Ve Milli Parklar (DKMP) 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı Burdur Şube Müdürlüğü ve Av Koruma ekipleri, yaban hayatına yönelik koruma kontrol faaliyetleri yürütüyor.
Kar yağışının yüksek rakımlı bölgelerde etkili olmasının ardından ilçenin Eşeler Yaylası Tınaz Tepe bölgesinde drone destekli av koruma ve yaban hayatı yemleme çalışmaları gerçekleştirildi.
Karla kaplı ormanlık alanlara yaban hayvanları için 500 kilogram saman ve 250 kilogram buğday bırakıldı.
Burdur, Isparta ve Antalya'da yıl boyunca av koruma kontrol ve yemleme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.
AA / Bilal Altıok - Son Dakika Haberleri