Burdur'da yaban hayvanları dört mevsim fotokapanla görüntülendi
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Burdur'da yaban hayvanları dört mevsim fotokapanla görüntülendi

Burdur'da ormanlık bölgelerde yaşayan yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi.

16.01.2020 23:50 | Son Güncelleme: 16.01.2020 23:50
Burdur'da yaban hayvanları dört mevsim fotokapanla görüntülendi

'da ormanlık bölgelerde yaşayan yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü, yaban hayatının takibi ve kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla fotokapanlı çalışma yürüttü.


Çalışmada çeşitli yaban hayvan türlerinin doğal yaşamdaki görüntüleri elde edildi.


Bir yıl içinde belirli bir noktaya yerleştirilen iki fotokapana, bölgede yaşayan kurt, vaşak, yaban domuzu, tilki ve çakalların dört mevsimdeki görüntüleri yansıdı.

Kaynak: AA
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