Burdur'da vatandaşlardan kan bağışı Burdur'da vatandaşlardan kan bağışıBurdur'da vatandaşlar Kızılay'ın kan bağışı çağrısına uyarak kan bağışında bulundu.

Burdur'da vatandaşlardan kan bağışı

Burdur'da vatandaşlar Kızılay'ın kan bağışı çağrısına uyarak kan bağışında bulundu.

Burdur Kızılay Kan Alma Birimi, Cumhuriyet Meydanı'nda kurduğu çadırda iftar sonrası vatandaşlardan kan bağışı alıyor. Burdur Kızılay Kan Alma Birimi'nde görevli doktor Deniz Erkaya, Burdur halkının kan bağışı konusunda çok duyarlı olduğunu söyledi. Erkaya, "Mayıs ayı başından beri her gün buradaki çadırda kan bağışı alıyoruz. Genel Başkanımızın kan stoklarının kritik seviyenin altına düştüğünü açıklamasından itibaren insanlarımız gerçekten çok duyarlı davrandı ve kan bağışına yoğun bir ilgi olmaya başladı. İftardan sonra vatandaşlarımız yoğun bir şekilde kan vermeye geliyor. Ay sonuna kadar burada kan almaya devam edeceğiz. Bütün vatandaşlarımızı kan bağışı için bekliyoruz" dedi.

Konfederasyona bağlı sendika başkanları ile birlikte kan bağışı için gelen Memur-Sen Konfederasyonu Burdur Şube Başkanı Murat Bulut da "Memur-Sen olarak 81 ilde Genel Başkanımız Ali Yalçın'ın öncülüğünde Memur-Sen'e bağlı sendika başkanlarımız ve üyelerimizle birlikte 'İyilik kanımızda var, kanımız da imkanımız da milletimize feda olsun' sloganı ile kampanyaya destek veriyoruz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Birlik ve beraberliğimizi daim eylesin inşallah. Salgın hastalıktan da bir an önce milletimizi, devletimizi ve bütün insanlığı kurtarsın diye dua ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA