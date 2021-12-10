Burdur'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı - Haberler
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Burdur'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

Burdur'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı
AA / Bilal Altıok - Haberler | Güncel

Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

BURDUR (AA) - Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, durdurdukları yolcu otobüsüyle seyahat eden E.I'nın üzerinde ve sırt çantasında arama yaptı.

Aramada yaklaşık bir kilogram uyuşturucu ve uyuşturucu haplar ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Jandarma ekipleri de Bucak ilçesinde iki şüphelinin uyuşturucu getireceği duyumu üzerine fiziki takibin ardından Bucak-Antalya kara yolunda A.Ç. ve S.S'nin bulunduğu aracı durdurdu.

Zanlıların üzerinde ve araçta narkotik köpeğiyle yapılan aramada uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheliden adliyeye sevk edilen E.I tutuklandı, A.Ç. ve S.S. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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AA / Bilal Altıok - Son Dakika Haberleri

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