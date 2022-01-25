Burdur'da uyuşturucu operasyonunda iki zanlı tutuklandı - Haberler
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Burdur'da uyuşturucu operasyonunda iki zanlı tutuklandı

Burdur'da uyuşturucu operasyonunda iki zanlı tutuklandı

Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

BURDUR (AA) - Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durdurdukları bir araçta narkotik madde arama köpeği Sarik ile arama yaptı.

Aramada, yarım kilograma yakın kokain, bir miktar sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1585 lira ve 100 dolar ele geçirildi.

Araçta bulunan M.A.D. ile M.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Burdur'da uyuşturucu operasyonunda iki zanlı tutuklandı

Burdur'da uyuşturucu operasyonunda iki zanlı tutuklandı

AA / Bilal Altıok - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Burdur, Güncel, Haber

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