Burdur'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
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Burdur'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

02.10.2020 23:05 | Son Güncelleme: 02.10.2020 23:08
Burdur'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.

Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı.

Narkotik köpeği "Sarik"in de kullanıldığı arama sırasında araçta bir miktar metafetamin, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 500 avro ve 3 bin 220 lira ele geçirildi.

Otomobildeki iki şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.S, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Ş.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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