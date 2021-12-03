Burdur'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Haberler
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Burdur'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

AA / Bilal Altıok - Haberler | Güncel
Burdur'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

BURDUR (AA) - Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araçta bulunan şüpheliler üzerinde narkotik köpeği Sarik'le yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler, uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar ile tabanca ve fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.T, C.B. ve A.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Burdur'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

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AA / Bilal Altıok - Son Dakika Haberleri

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