Burdur'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kışla Mahallesi uygulama noktasında bir araç durduruldu.

Araçta, narkotik dedektör köpeği Sarik'in de kullanıldığı aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ve Hint keneviri tohumu ele geçirildi.

Araçtaki şüpheliler H.İ.A. ve N.S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok