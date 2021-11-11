Burdur'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Haberler
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Burdur'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

AA / Bilal Altıok - Haberler | Güncel
Burdur'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 2'si tutuklandı.

BURDUR (AA) - Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 15 Ekim - 3 Kasım tarihleri arasında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda 23 kişi gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerin araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda bir miktar esrar, eroin ve çeşitli sentetik uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı "uyuşturucu imalatı ve ticareti " suçundan sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 21 kişi emniyetten serbest bırakıldı.

AA / Bilal Altıok - Son Dakika Haberleri
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