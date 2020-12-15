Burdur'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde şüphelenilen bir araç durduruldu. Araçta bulunan E.B. ve Y.U. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise bir miktar farklı niteliklerde uyuşturucu madde, uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yapan güvenlik güçlerince kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki zanlının yakalandığı ve cezaevine teslim edildiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok