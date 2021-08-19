Burdur'da uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama
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Burdur'da uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

Burdur'da uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Burdur'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklanırken, diğeri serbest kaldı.

Burdur'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklanırken, diğeri serbest kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde durdurulan bir araçta F.S. ve H.D.'nin üst aramasında (18,41) gram eroin maddesi ele geçirildi. "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçu kapsamında adli makamlara sevk edilen F.S. tutuklanırken, H.D. serbest bırakıldı. - BURDUR

Burdur'da uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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