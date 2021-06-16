Burdur'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Jandarma ekipleri, ellerinde bulunan uyuşturucuyu Burdur'da satacağı bilgisini aldığı 3 şüpheliye operasyon düzenledi.

Jandarma ekipleri, ellerinde bulunan uyuşturucuyu Burdur'da satacağı bilgisini aldığı 3 şüpheliye operasyon düzenledi. 3 şüphelinin bulunduğu araçta yapılan aramada 10 gr. Metamfetamin maddesi, peçeteye emdirilmiş 2 adet LSD uyuşturucu maddesi ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Gölhisar ilçesinde İ.Ö., R.Ç ve S.Ü. isimli şahısların elinde bulunan uyuşturucu maddeyi Burdur ilinde satacakları ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 şüphelinin bulunduğu araca operasyon düzenledi. Yapılan fiziki takip sonucu İ.Ö., R.Ç ve S.Ü. isimli şahısların bulunduğu araç, Gölhisar İlçesi, Çamköy Mahallesi sınırları içerisinde durduruldu. Durdurulan araç ve şüpheli şahıslar üzerinde yapılan detaylı arama sonucunda 1) gr. Metamfetamin uyuşturucu maddesi ile peçeteye emdirilmiş 2 adet LSD uyuşturucu maddesi ve 1 Adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının kararıyla gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı