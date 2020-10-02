Burdur'da uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Burdur'da uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklandı

02.10.2020 21:34 | Son Güncelleme: 02.10.2020 21:41
Burdur'da uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklandı

BURDUR'da, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu madde operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

BURDUR'da, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu madde operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Burdur Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde durdurulan otomobilde narkotik madde arama köpeği 'Sarik' ile yapılan aramada, 93,66 gram metamfetamin maddesi, uyuşturucu içiminde kullanıldığı değerlendirilen 4 aparat, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 5 fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 500 Euro, 1 Dolar ve 3 bin 220 TL ele geçirildi.Otomobilde bulunan H.S. ve Ş.Y., gözaltına alındı. 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ş.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, H.S. ise tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Donald Trump Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Şehrazat Ezgi Mola Cem Yılmaz Melisa Aslı Pamuk
Spor Fatih Terim Mbaye Diagne Eddie Newton Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Ekim Ateş Avrupa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Burdur'da uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklandı - Burdur
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.10.2020 22:12:39. #1.14#
title