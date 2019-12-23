Burdur'da uçuruma yuvarlanan kamyonette 2 kişi yaralandı
Burdur'da kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu iki kişi yaralandı.
Burdur'da kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu iki kişi yaralandı.
Mehmet Demirezen idaresindeki 15 DS 803 plakalı kamyonet, Isparta-Burdur dağ yolu baraj yakınında uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Servis ve AFAD kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Demirezen ve eşi Zahide Demirezen, AFAD ekiplerince yukarıya taşındı.
Sağlık ekiplerince Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.