Burdur'da uçuruma yuvarlanan kamyonette 2 kişi yaralandı
Haberler » Güncel » Burdur'da uçuruma yuvarlanan kamyonette 2 kişi yaralandı - Haber

Burdur'da uçuruma yuvarlanan kamyonette 2 kişi yaralandı

Burdur'da kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu iki kişi yaralandı.

23.12.2019 20:16 | Son Güncelleme: 23.12.2019 20:16
Burdur'da uçuruma yuvarlanan kamyonette 2 kişi yaralandı

'da kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu iki kişi yaralandı.

idaresindeki 15 DS 803 plakalı kamyonet, Isparta-Burdur dağ yolu baraj yakınında uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Servis ve AFAD kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Demirezen ve eşi Zahide Demirezen, AFAD ekiplerince yukarıya taşındı.

Sağlık ekiplerince Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler