AFYONKARAHİSAR - Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü kutlandı
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AFYONKARAHİSAR - Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Kocatepe Park'ında düzenlenen tören Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması İl Emniyet Müdürü Ali Temiz'in konuşması AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenledi.

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Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi

Kocatepe Park'ında düzenlenen tören

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması

İl Emniyet Müdürü Ali Temiz'in konuşması AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenledi.

AFYONKARAHİSAR - Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü kutlandı
AFYONKARAHİSAR - Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü kutlandı
AFYONKARAHİSAR - Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü kutlandı
AFYONKARAHİSAR - Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü kutlandı
AFYONKARAHİSAR - Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü kutlandı
AFYONKARAHİSAR - Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü kutlandı
AFYONKARAHİSAR - Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü kutlandı
AFYONKARAHİSAR - Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü kutlandı
AFYONKARAHİSAR - Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü kutlandı
AFYONKARAHİSAR - Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü kutlandı
AFYONKARAHİSAR - Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü kutlandı
AFYONKARAHİSAR - Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü kutlandı
AFYONKARAHİSAR - Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü kutlandı
AFYONKARAHİSAR - Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü kutlandı
AFYONKARAHİSAR - Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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