AFYONKARAHİSAR - Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Kocatepe Park'ında düzenlenen tören Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması İl Emniyet Müdürü Ali Temiz'in konuşması AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenledi.
Kocatepe Park'ında düzenlenen tören
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması
Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması
İl Emniyet Müdürü Ali Temiz'in konuşması AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz