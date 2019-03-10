Burdur'da Tsm Konseri

Burdur'da Belediye Türk Sanat Müziği Topluluğu ile Burdur Müzik ve Folklor Derneği Türk Sanat Müziği Korosu tarafından Türk Sanat Müziği (TSM) konseri düzenlendi. Konser, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu'nda düzenlendi. Kurulduğu 1984 yılından vefat ettiği geçen ekim ayına kadar Burdur Müzik ve Folklor Derneği'nde gönüllü olarak koro üyeliği ve zaman zaman şeflik yapan Mehmet Serin anısına, şef Musa Kutlu yönetimindeki 'Ayrılığın Dilinden' temalı konserde Hicaz, Kürdili Hicazkar, Muhayyer Kürdi ve Nihavend eserler koro ve solo olarak seslendirildi.

Konserde konuk sanatçı olarak sahne alan ünlü sanatçı Melihat Gülses, TSM'nin sevilen eserlerini seslendirdi. Gülses, konserin sonunda ise koroyla birlikte Yıldırım Gürses'in 'Aşkın kanununu yazsam yeniden' ve Mehmet Erbulan'ın 'Aşkınla yana yana kül olsa da ocağım' şarkılarını seslendirdi.

Konserde Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Melihat Gülses ve şef Musa Kutlu'ya plaket vererek teşekkür etti. Konseri Antalya Çağdaş Türk Müziği Topluluğu üyeleri de izledi. Topluluk şefi Arzu Dede Melihat Gülses ile 7 yıldır koro çalışmalarına Burdur'dan katılan İsmail Vural'a çiçek takdim ederek teşekkür etti.

Kaynak: DHA