Burdur'da traktörün devrilmesi sonucu sürücü öldü, eşi yaralandı - Haberler
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Burdur'da traktörün devrilmesi sonucu sürücü öldü, eşi yaralandı

Burdur'da traktörün devrilmesi sonucu sürücü öldü, eşi yaralandı
AA / Bilal Altıok - Haberler | Güncel

Burdur'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü, eşi yaralandı.

BURDUR (AA) - Burdur'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü, eşi yaralandı.

Mustafa Şengün'ün (42), kullandığı 15 DF 631 plakalı traktör, Yaylabeyi köyündeki ormanlık alanda devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, eşi Keziban Şengül yaralandı.

Şengül, sağlık ekiplerince Budur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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AA / Bilal Altıok - Son Dakika Haberleri

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