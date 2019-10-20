Burdur'da traktörün altında kalan kişi öldü
Burdur'un Karamanlı ilçesinde kullandığı traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Burdur'un Karamanlı ilçesinde kullandığı traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Eşeler Mahallesi'nde traktörüyle hayvanları için mısır silajı hazırlayan Metin Kanal (52), traktörden düştü. Traktörün altında kalan Kanal, ağır yaralandı.
Kanal'ın eşinin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan Kanal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.