Burdur'da traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Burdur'da traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Burdur'da traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Burdur'un Yeşilova ilçesinde traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Burdur'un Yeşilova ilçesi Emek Mahallesi Karamanlı Caddesi'nde İrfan Civan'ın kullandığı 07 DJB 432 plakalı traktör ile Hamza Dal'ın kullandığı 07 MSH 01 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Yeşilova Devlet Hastanesine kaldırıldı. - BURDUR

Burdur'da traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Burdur'da traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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