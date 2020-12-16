Burdur'da trafik kurallarına uymayan 185 araç sürücüsüne para cezası verildi
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Burdur'da trafik kurallarına uymayan 185 araç sürücüsüne para cezası verildi

16.12.2020 16:51 | Son Güncelleme: 16.12.2020 16:54
Burdur'da trafik kurallarına uymayan 185 araç sürücüsüne para cezası verildi

Burdur'da trafik kurallarını ihlal eden 185 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Burdur'da trafik kurallarını ihlal eden 185 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte huzur, vatandaşların mal ve can güvenliğinin sağlanmasına yönelik trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Denetimlerde kırmızı ışık kuralına uymamaktan 61, muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmaktan 8, seyir halinde cep telefonu kullanmaktan 18, emniyet kemeri bulundurmamak veya kullanmamaktan 29, Trafik Kanunu'nun diğer maddelerinden 69 olmak üzere toplamda 185 araç sürücüsüne trafik idari para cezası verildi, 16 araç da trafikten men edildi.

Uygulamanın devam edeceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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