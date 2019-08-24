24.08.2019 20:08

Burdur'da trafik kazası: 7 yaralı

Burdur'da, iki otomobilin çarpıştığı kazada, 7 kişi yaralandı.

Burdur Tefenni Karayolu Yeşilova Kavşağı'ndaki kaza, saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Ezgi Ceylan (26) yönetimindeki 35 AG 2593 plakalı otomobil ile Osman Türel'in kullandığı 15 DC 195 plakalı otomobil Yeşilova Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada sürücüler Ezgi Ceylan ve Osman Türel ile araçlardaki Şule Ceylan (32), H.İbrahim Çelik (62), İsmail Özekinci (73), Süleyman Özekinci (74) ve Süleyman Bilgin (60) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan İsmail Özekinci, ilk tedavisinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: DHA