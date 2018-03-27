Burdur'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Burdur'un Yeşilova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Burdur Caddesi'nde sürücüsü belirlenemeyen plakasız motosiklet, Yeşilova İmam Hatip Ortaokulu'ndan yola çıkmaya çalışan Cihat Deniz idaresindeki 06 ZE 420 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Deniz ile motosiklette bulunan ve öğrenci oldukları öğrenilen Tayfun Yılmaz (14) ve Şerif Yılmaz yaralandı.

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından önce Yeşilova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Tayfun Yılmaz ve Şerif Yılmaz, daha sonra hayati tehlikeleri nedeniyle Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.