Burdur'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Burdur'un Karamanlı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Burdur'un Karamanlı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Karamanlı'dan Antalya'ya giden İsmail Ataseven'in idaresindeki 48 BL 015 plakalı otomobil, Korkuteli karayolunun Manca köyü yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, Ataseven ve araçta bulunan oğlu Şahin Ataseven yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Tefenni Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.