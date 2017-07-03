Burdur'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Burdur'un Karamanlı ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Burdur'dan Muğla'nın Seydikemer ilçesine giden Süleyman Yurtseven'in kullandığı 48 HL 371 plakalı kamyonet, Karamanlı ilçesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi.



Kazada kamyonette bulunan Saliha Erbil'in (43) olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta sıkışarak yaralanan ve ekiplerin çalışmasıyla kurtarılan sürücü ise Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Tedavi altına alınan Yurtseven'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.