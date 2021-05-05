Burdur'da Trafik Haftası dolayısıyla sürücüler bilgilendirildi

Burdur'da Trafik Haftası dolayısıyla sürücüler kurallar konusunda uyarıldı.

Burdur'da Trafik Haftası dolayısıyla sürücüler kurallar konusunda uyarıldı.

Kışla Uygulama noktasında düzenlenen etkinliğe, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ile İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil de katıldı.

Sürücülere trafik kuralları konusunda bilgi aktaran Bitirik ve Başaklıgil, kuralların yer aldığı broşürler dağıttı.

Etkinliği sürdüren trafik ekipleri, sürücü ve yolcuların sokağa çıkma muafiyetleri olup olmadığını da kontrol etti, araçlardaki çocuklara kırmızı düdük hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok